У Мінсоцполітики заперечили, що блокують картки, з яких не знімають пенсії

Мінсоцполітики спростовує некоректну інформацію, яку розповсюджують від імені міністерства, щодо блокування банківських карток пенсіонерів через відсутність руху коштів на них, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Мінсоцполітики не давало жодних коментарів щодо будь-якого блокування банківських карток українських громадян. По-перше, тому що жодної норми такого плану немає в законодавстві чи нормативних актах, які регулюють сферу соціального забезпечення. По-друге, тому що Мінсоцполітики не має ані повноважень, ані технічної можливості впливати на діяльність банків щодо блокування банківських карток" , - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в міністерстві, новина, яка була некоректно інтерпретована, стосується іншого: якщо пенсіонер з числа внутрішньо переміщених осіб, який став на облік як ВПО до 24.02.2022 року, не користується своєю банківською карткою протягом 6 місяців, і по такій картці немає руху коштів, пенсія продовжує нараховуватись, але не поступає картковий рахунок.

"Причина цього - те, що значна частина пенсіонерів з числа ВПО, зареєстрованих як ВПО до 24.02.2022 року, проживає на тимчасово окупованій території. В такій ситуації держава не має можливості оперативно з'ясовувати інформацію щодо того, чи власник картки не втратив до неї доступ (і нею згодом можуть скористатися шахраї) і чи є власник живим, адже під час війни ризики смерті чи зникнення людини, на жаль, зростають в рази" , - повідомили у прес-службі.

Тому, для продовження виплат такій особі, потрібно отримати підтвердження, що пенсіонер живий, і сам користується своєю карткою. До моменту, поки пенсіонер не підтвердить свою особу, пенсія їй і далі нараховується Пенсійним фондом, але не перераховується їй на картку, роз'яснили в міністерстві.