Очільник МЗС Польщі вирушив до США переконувати продовжити допомогу Україні
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що вирушає до Сполучених Штатів із візитом. Його мета – переконати Вашингтон надати Україні подальшу допомогу, повідомляє Ліга.net.
Сікорський заявив, що "варто говорити з непереконаними", тому він летить до Вашингтона для того, щоб "переконати непереконаних там" продовжувати надавати Україні допомогу у війні проти Росії.
Очільник польського МЗС привітав "хороші новини з Брюсселя" щодо домовленості країн-членів Європейського Союзу виділити 50 млрд євро Україні у 2024-2027 роках.
"Віктор Орбан подолав своє вето, і ЄС одноголосно ухвалив рішення про виділення 50 млрд євро на підтримку функціонування української держави та відновлення її інфраструктури", – зазначив Сікорський.