Очільник МЗС Польщі вирушив до США переконувати продовжити допомогу Україні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що вирушає до Сполучених Штатів із візитом. Його мета – переконати Вашингтон надати Україні подальшу допомогу, повідомляє Ліга.net.

Сікорський заявив, що "варто говорити з непереконаними", тому він летить до Вашингтона для того, щоб "переконати непереконаних там" продовжувати надавати Україні допомогу у війні проти Росії.

Очільник польського МЗС привітав "хороші новини з Брюсселя" щодо домовленості країн-членів Європейського Союзу виділити 50 млрд євро Україні у 2024-2027 роках.