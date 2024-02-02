Зеленський провів телефонну розмову з президентом Казахстану: що обговорили

Президент України Володимир Зеленський мав телефонну розмову з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Під час розмови йшлося про "формулу миру" та повернення дітей, примусово вивезених до Росії.

Про це Зеленський повідомив﻿ у Telegram-каналі.

"Насамперед подякував за гуманітарну допомогу, надану нашій країні. Поінформував колегу про результати роботи безпекових радників щодо реалізації Української формули миру та підготовчі заходи перед проведенням Глобального саміту миру.

Повідомив пану Токаєву про те, що в Києві сьогодні відбувається засідання Міжнародної коаліції за повернення примусово переміщених українських дітей" , – йдеться в повідомленні.

Також обговорили активізацію двосторонніх торговельно-економічних відносин та політичного діалогу, додав Зеленський.