У Німеччині поширюють фейк про збір даних чоловіків для мобілізації

Посол України у Німеччині Олексій Макеєв показав вигадане звернення від нібито посольства щодо збору даних про українських чоловіків мобілізаційного віку у ФРН, яке почали поширювати у мережах, повідомляє Європейська правда.

У вигаданому листі, оформленому як звернення до МЗС Німеччини, нібито просять німецьку міграційну службу надати дані про повнолітніх чоловіків, які беруть участь у проукраїнських акціях у Німеччині, "для відправки до ТЦК та соціальної підтримки за місцем реєстрації громадян України".

Посол вказав на низку ознак, які видають, що документ не може бути справжнім – починаючи з того, що звернення до німецької установи написане українською.

"Хотів би я бути послом, який українською мовою з грифом "Термінове звернення!" розкидає по німецьких міністерствах доручення! Писав би, щоправда, без помилок та не перейменовував би німецькі відомства на власний розсуд. Ба більше, взяв би правильний бланк і замість рендомної послідовності цифр скористався би реєстраційним номером. Російське фейководство деталями, однак, не переймається. А їхня фабрика брехні – змістом", – прокоментував Макеєв.

Він також вказав, що з тексту звернення виходить, ніби посольство просить дані взагалі всіх чоловіків, які бувають на акціях, а не лише громадян України. Крім того, додав посол, дивно було б вважати, що у демократичній Німеччині можуть вести облік громадян, які виходять на акції на підтримку України.