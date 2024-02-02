У ЗСУ спростували інформацію росіян про захоплення Табаївки на Харківщині

Село Табаївка в Харківській області не перебуває під повним контролем окупантів, там тривають бої, повідомляє Українська правда.

Про це заявив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону новин.

"Лінія (в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" - ред.) залишається дуже динамічною. Противник продовжує наступальні дії, зокрема, неподалік населеного пункту Куп'янськ, а також біля Табаївки: за неї точаться важкі бої. Наразі село не перебуває під контролем окупантів, там ведуться зараз артилерійські дуелі".

За його словами, українським захисникам на за лимано-куп'янському минулу добу вдалося ліквідували понад 228 окупантів і 75 зразків озброєння, зокрема танки та бойові машини піхоти, комплекси відеоспостереження, різного типу польові засоби РЕБ.

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