Удар по Криму: ЗСУ знищили три літаки РФ на аеродромі "Бельбек"

Під час удару Сил оборони по аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму 31 січня було вражено щонайменше три російські літаки. Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, повідомляє Ліга.net.

За його словами, найкращим підтвердженням результатів бойової роботи є супутникові знімки.

"Але ще найкраще підтвердження – це некрологи в російських пабліках, це те, що вони самі визнають і публікують інформацію про ураження, щонайменше там було три літаки, потім особовий склад був знищений" , – сказав Ігнат.

Водночас речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що військові поки не можуть підтвердити чутки про нібито загибель генерала Олександра Татаренка.