Удар по Криму: ЗСУ знищили три літаки РФ на аеродромі "Бельбек"
Під час удару Сил оборони по аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму 31 січня було вражено щонайменше три російські літаки. Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, повідомляє Ліга.net.
За його словами, найкращим підтвердженням результатів бойової роботи є супутникові знімки.
"Але ще найкраще підтвердження – це некрологи в російських пабліках, це те, що вони самі визнають і публікують інформацію про ураження, щонайменше там було три літаки, потім особовий склад був знищений", – сказав Ігнат.
Водночас речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що військові поки не можуть підтвердити чутки про нібито загибель генерала Олександра Татаренка.
"Ми продовжуємо збір та обробку даних, достовірної інформації, тому що розуміємо, що в умовах війни навіть самі окупанти часом визнають те, що вигідніше було б подати, тому після перевірки обов'язково повідомимо. На даному етапі у мене немає підтвердження", – наголосила Гуменюк.