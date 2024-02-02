СБУ встановила особи чотирьох оккупантів, які вбивали цивільних на Київщині

Співробітники Служби безпеки України встановили особи 4-х російських загарбників, які під час окупації Київської області забивали цивільних палицями та виводили їх на розстріл, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Служба безпеки встановила особи ще чотирьох російських окупантів, які вчиняли воєнні злочини проти цивільного населення у період окупації Київської області" , — йдеться в повідомленні.

Зокрема, йдеться про:

⁠майора Олександра Васильєва — помічника командира 15-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії;

⁠майора Олексія Булгакова — командира мотострілецької роти цієї ж військової частини РФ;

молодшого лейтенанта Георгія Раднатарова — командира розвідувальної роти 37-ї окремої мотострілецької бригади країни-агресора;

рядового Дугара Шожоєва — військовослужбовця 5-ї окремої танкової бригади Росії.

У лютому-березні 2022 року російські окупанти брали участь у захопленні населених пунктів Броварського та Бучанського районів і здійснювали масові репресії проти місцевого населення.

Під час одного з таких інцидентів у селі Богданівка окупанти під командуванням Булгакова та Васильєва змусили рядового Шожоєва вивести місцевого мешканця з власного будинку для проведення допиту. Наступною дією загарбників було вивезення чоловіка до катівні, яку вони створили в захопленій школі.

В умовах катівні російські військові жорстоко побили потерпілого, гасили недопалки на його тілі та погрожували вбивством. Метою таких дій було вибити із нього "зізнання" у причетності до руху опору в регіоні.

Невдалий результат "допиту" спонукав Булгакова та Васильєва вказати Шожоєву продовжувати катування, причому йому було "призначено" 10 ударів палкою.

Інший учасник подій, Раднатаров, у березні 2022 року захопив мешканця Бучі, зв'язав йому руки і вдягнув на голову мішок. Підступно підходячи до потерпілого, Раднатаров наводив на його голову ствол автомата, імітуючи розстріл. Потім він погрожував сокирою та ножем.

Навіть після таких тортур українець не дав покоритися окупантам. Після катувань його залишили пораненим посеред вулиці.

Наразі слідчі Служби безпеки заочно повідомили Васильєву, Булгакову та Шожоєву про підозру за віддання наказу про вчинення жорстокого поводження з цивільним населенням та інших порушень законів та звичаїв війни за попередньою змовою групою осіб, жорстоке поводження з цивільним населенням.

Крім того, Раднатарову заочно повідомлено про підозру за вчинення жорстокого поводження з цивільним населенням.