Орбан пояснив, чому погодився на 50 млрд євро для України

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поскаржився на те, що йому довелося зняти вето на 50 мільярдів євро допомоги від ЄС для України через те, що політика загнали в глухий кут, повідомляє Ділова столиця.

Про це Орбан заявив у етері радіостанції Kossuth.

"Я був у глухому куті. Якби ця угода не була досягнута та Угорщина продовжувала б використовувати своє право вето, тоді 26 країн-членів погодилися б направити гроші в Україну і забрали б кошти, призначені для Угорщини, і відправили б їх також в Україну — чому б це було добре?" , — зазначив угорський прем'єр.

Водночас Орбан вкотре наголосив, що між Україною та РФ мають розпочатися мирні переговори.

"Час на боці росіян, і чим довше триває війна, тим більше людей гине" , — вважає прем'єр-міністр Угорщини.

Як повiдомлялось, лідери країн Європейського Союзу об'єдналися, аби змусити Орбана не блокувати рішення щодо фінансової допомоги Україні.