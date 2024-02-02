СБУ: Проросійського блогера Подоляку заочно засудили до 15 років тюрми

За матеріалами СБУ до 15 років тюрми заочно засудили проросійського блогера Юрія Подоляку, який наводив ракети окупантів на Миколаїв, повідомляє Українська правда.

Про це говорить повідомлення СБУ.

"Завдяки доказовій базі Служби безпеки до 15 років тюремного ув’язнення заочно засуджено проросійського блогера Юрія Подоляку. Зловмисник переховується в росії та називає себе "головним спікером" у війні проти України.

З початку повномасштабного вторгнення РФ він регулярно виконує завдання російських спецслужб щодо проведення інформдиверсій…

Для наведення російської зброї зловмисник формував власні мережі інформаторів на території південного регіону".

Подоляка веде ютуб-канал із загальною аудиторією понад 3 млн підписників. Також, як вказує СБУ, під його "авторством" діє прокремлівський Телеграм-канал, а також сторінки "ВКонтакте" та в популярних месенджерах.

"На цих інтернет-ресурсах Подоляка виправдовує захоплення української території та знищення цивільної інфраструктури нашої держави" , - підкреслює СБУ.

Серед ворожих коригувальників був ексочільник Миколаївської окружної прокуратури, який наразі відбуває довічне ув’язнення за держзраду.

Подоляка є уродженцем міста Суми, але у 2014 році він виїхав до Росії.

Його визнали винним за п’ятьма статтями Кримінального кодексу, серед яких державна зрада і пропаганда війни.

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