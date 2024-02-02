Суд ООН підтвердив свою юрисдикцію за позовом України проти Росії

Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй (ООН) сьогодні, 2 лютого, постановив, що має юрисдикцію на розгляд позову України від 2022 року проти РФ, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить трансляція засідання суду.

Нагадаємо, у своєму позові проти РФ до Міжнародного суду ООН Україна вимагає притягнути країну-агресора до відповідальності за спотворення поняття "геноциду".

Під час засідання у Палаці миру, де знаходиться Міжнародний суд ООН, було визнано, що суд має юрисдикцію у розгляді справи.

З цього слідує, що позов є повністю або частково прийнятним. Наступним етапом тепер буде розгляд справи по суті.

Мова йде про позов, який Україна подала до суду ООН 26 лютого 2022 року щодо маніпуляцій Росією у відношенні Міжнародної конвенції про запобігання геноциду, щоб виправдати напад на Україну, оголошуючи "спеціальну військову операцію". Тоді Росія, що напала нібито через геноцид на Донбасі з боку України.

Україна просить суд визнати, що немає достовірних доказів геноциду на Донбасі і що росія порушила конвенцію, коли визнавала незалежність "Л/ДНР".

Суд ООН по позову України проти Росії 31 січня

Нагадаємо, вчора міжнародний суд ООН оголосив фінальне рішення за позовом України проти РФ у справі про порушення конвенцій про заборону фінансування тероризму та подолання форм расової дискримінації - на Донбасі та у Криму.

Суд ООН визнав порушення з боку Росії певних частин Конвенції про заборону фінансування тероризму.

Засідання суду у Палаці миру в Гаазі (Нідерланди) транслювалося у прямому ефірі.

Даний позов проти РФ до суду ООН Україна подала 16 січня 2017 року, він пов'язаний з агресією загарбників у Криму та на Донбасі. У позові йдеться про порушення Кремлем двох конвенцій: про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.