У Кабміні розповіли, куди спрямують 50 мільярдів євро від ЄС

Більшу частину коштів, які Україна отримає від Європейського Союзу, спрямують на підтримку державного бюджету України, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль

Також глава уряду повідомив, як розподілять кошти:

39 млрд євро будуть спрямовані на підтримку державного бюджету України;

8 млрд євро передбачено у вигляді спеціального інвестиційного інструменту.

"Програма Ukraine Facility – це не лише про гроші, але і про трансформацію нашої країни. Це план із запровадження європейських правил та норм, які наближають нас до членства в ЄС" , – наголосив Шмигаль.

Крім того, європейські лідери підтвердили намір продовжувати військову підтримку України.

"Також, вже в березні ми розраховуємо на створення окремого інструменту для України в межах Європейського фонду світу. Мова йде про 20 млрд євро саме військової підтримки на наступні 4 роки" , – додав прем’єр.

Нагадаємо:

1 лютого лідери країн-членів ЄС домовилися про виділення Україні 50 млрд євро в рамках проєкт Ukraine Facility