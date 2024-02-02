У школах Ужгорода запроваджують карантин: що сталося

З понеділка, 5 лютого, у закладах загальної середньої освіти Ужгорода незалежно від форми власності введуть карантин. Поки що - до 9 лютого, повідомляє Ділова столиця.

Таке рішення прийняли на засіданні протиепідемічної комісії із посиланням на Ужгородську міську раду.

"Наразі фіксується різке ускладнення епідситуації з захворюваністю ГРВІ та грип в Ужгороді – протягом тижня зареєстровано 1985 випадків захворювань, порівняно із минулим тижнем це більше на 69,5%, також відмічають циркуляцію COVID-19 і грипу типу А і В. Хворих дітей – 55,5% серед усіх, хто захворів, захворюваність дітей-школярів зросла у 2,3 раза. На 36,3% зросла кількість госпіталізованих у медзаклади" , — йдеться в інформації.

Карантин стосуватиметься також міських мистецьких, спортивних шкіл, за винятком індивідуальних занять. Дитячі дошкільні заклади працюватимуть у звичному режимі.

Наступної п’ятниці, 9 лютого, комісія збереться, щоби проаналізувати ситуацію із захворюваністю та прийняти рішення – або про продовження карантинних заходів, або про їх скасування.