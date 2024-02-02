Литва передала Україні чергову партію військової допомоги
Литва передала Україні ще одну партію військової допомоги з системами детонації і боєприпасами до гранатометів, повідомляє Європейська правда.
Про це оголосило Міністерство оборони Литви.
До пакета увійшла понад тисяча боєприпасів до шведського ручного протитанкового гранатомета "Карл Густав", а також системи дистанційної детонації RISE-1.
"Ми активно й послідовно підтримуємо Україну, тому що наша підтримка для України – це інвестиція у власну безпеку. Значну частину нашої останньої підтримки ми спрямовуємо на "коаліцію з розмінування", організовану Литвою", – зазначив міністр оборони Арвідас Анушаускас.
Нагадаємо, наприкінці 2023 року Литва передала Україні польове обладнання та сухпаї, а також кілька мільйонів набоїв і кілька тисяч боєприпасів для переносних протитанкових гранатометів малої дальності.
Нещодавно Єврокомісія виділила 15 мільйонів євро на будівництво нових бомбосховищ для шкіл у прифронтових областях України, а Литва надала додаткові пів мільйона євро і взяла на себе відповідальність за реалізацію проєкту.