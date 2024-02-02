Литва передала Україні чергову партію військової допомоги

Литва передала Україні ще одну партію військової допомоги з системами детонації і боєприпасами до гранатометів, повідомляє Європейська правда.

Про це оголосило Міністерство оборони Литви.

До пакета увійшла понад тисяча боєприпасів до шведського ручного протитанкового гранатомета "Карл Густав", а також системи дистанційної детонації RISE-1.

"Ми активно й послідовно підтримуємо Україну, тому що наша підтримка для України – це інвестиція у власну безпеку. Значну частину нашої останньої підтримки ми спрямовуємо на "коаліцію з розмінування", організовану Литвою", – зазначив міністр оборони Арвідас Анушаускас.

????????????????Lithuania remains steadfast in its military support to Ukraine. Today @LTU_Army delivered detonation systems & thousands of rounds of ammunition for anti-tank grenade launchers. Our commitment to support Ukraine is not just solidarity, it's an investment in Europe's security. pic.twitter.com/8KEMPAgtIN — Lithuanian MOD ???????? (@Lithuanian_MoD) February 2, 2024

Нагадаємо, наприкінці 2023 року Литва передала Україні польове обладнання та сухпаї, а також кілька мільйонів набоїв і кілька тисяч боєприпасів для переносних протитанкових гранатометів малої дальності.

Нещодавно Єврокомісія виділила 15 мільйонів євро на будівництво нових бомбосховищ для шкіл у прифронтових областях України, а Литва надала додаткові пів мільйона євро і взяла на себе відповідальність за реалізацію проєкту.