У Генштабі Естонії прокоментували ситуацію на полі бою в Україні

Голова Генерального штабу Сил оборони Естонії полковник Ееро Ребо на брифінгу 2 лютого, коментуючи ситуацію на полі бою в Україні, зазначив, що російські сили зберігаю ініціативу в наземних операціях, але без значних успіхів, повідомляє Європейська правда.

Про це пише ERR.

За словами Ребо, ситуація на фронті в Україні за останній тиждень загалом не змінилась, і головні бойові зіткнення відбуваються на сході.

На Луганському напрямку Росія продовжує завдавати атак із застосуванням бронетехніки, а на Куп'янському також активно використовує авіаційну та артилерійську підтримку. Водночас, незважаючи на ініціативу росіян, їхній прогрес був дуже незначним.

"Існує ймовірність, що найближчими тижнями будуть здійснені атаки на прикордонні райони Бєлгородської та Харківської областей з так званої "материнської" Російської Федерації, аби ще більше прив'язати українців до контролю кордону", – сказав голова естонського Генштабу.

На Донецькому напрямку основний удар Росії, додав Ребо, спрямований на захоплення Авдіївки, активні бойові дії відбуваються також у напрямку Бахмута й Донецька.

"В Авдіївці вже деякий час надходять сигнали, що в населеному пункті маневрують розвідувальні підрозділи. Але вони не змогли закрити українські кишенькові роти і взяти українців в облогу. По суті, там йдуть запеклі бої, але тактична ситуація не змінилася", – зазначив він.

На Запорізькому та Херсонському напрямках збройні формування РФ продовжують наступати на звільнені Україною території, водночас українці продовжують утримувати плацдарм через Дніпро, навколо якого тривають бої, вказав естонський полковник.

Минулого тижня в естонській розвідці передбачали, що російські сили, схоже, поступово зменшують інтенсивність наступальних дій на полі бою в Україні, але готуються до чергового штурму в районі стратегічно важливої Авдіївки.