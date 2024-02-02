Справа про розкрадання снарядів: чиновнику Міноборони обрали запобіжний захід

Слідча суддя ВАКС Катерина Сікора застосувала до відстороненого в.о. директора Департаменту військово-технічної політики розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Тоомаса Нахкура запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє ВАКС, Центр протидії корупції.

"2 лютого слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива НАБУ та застосувала до в.о. директора одного з департаментів Міноборони України, якого нещодавно було відсторонено від посади, запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання".

На Нахкура суд поклав низку обов'язків: не залишати межі Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю.

Термін дії обов'язків - 2 місяці. Повний текст ухвали оголосять 7 лютого.

Водночас суддя відмовилась застосувати щодо підозрюваного тримання під вартою із альтернативною заставою у понад 268 млн грн, про що просив прокурор.

Нахкур є одним із п’яти підозрюваних у справі про ймовірне розкрадання майже 1,5 млрд грн на закупівлі 100 тисяч мінометних пострілів для ЗСУ.

За версією слідства, чиновники Міноборони наперед розуміли, що мінометні постріли поставлено не буде і в Міноборони ніхто не перевіряв, яким чином міни мають доставити з Хорватії до України.

Саме Нахкур як начальник відповідного управління Міноборони відповідав за обґрунтованість умов контракт.

За словами прокурора, посадовець не перевірив належним чином усі документи, не відслідкув порядок поставлення мін, не перевірив належним чином постачальника, незважаючи на численні порушення законодавства і контратакту, завізував угоду і рішення про передоплату на 1,34 млрд грн. Передоплата становила 97% від суми контракту.

Захист наполягає, що Нахкур був лише начальником одного із управлінь у складі Міністерства та в межах своєї компетенції погоджував ті чи інші речі.

Окрім нього свої погодження надали більше десяти інших осіб. За версією захисту, це була звичайна господарська діяльність і підозра персонально Нахкуру необґрунтована.

У Міноборони уточнили, що причина відсторонення – оголошення підозри у кримінальному провадженні. Підозра Нахкуру була вручена 27 січня.

Що передувало: