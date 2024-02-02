Зеленський провів засідання Ставки: обговорили 5 питань

Президент Володимир Зеленський 2 лютого провів засідання Ставки, де обговорили українське виробництво дронів, снарядів, ситуацію на фронті, енергетику та будівництво фортифікаційних споруд, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Зеленський в Telegram.

"Провів засідання Ставки. Сьогодні пʼять питань. Перше – українське виробництво дронів.

План на 2024 рік. Збільшено контракти. Спланували додатковий бюджет саме на дрони і забезпечимо його виконання. Доповіді – віце-премʼєр-міністр Федоров та міністр оборони Умєров.

Загалом на цей рік більше 90% дронів на фронті – це вітчизняне виробництво. Дякую кожній українській компанії, яка працює заради такої нашої сили. Дякую кожному, хто тренує операторів дронів. Дякую кожному волонтеру, який допомагає".

Другим питанням президент назвав снаряди: виробництво та імпорт. Про це заслухали доповідь міністра оборони Рустема Умєрова.

Третє – на ставці обговорили ситуацію на фронті:

"Всі ключові напрямки. Авдіївка – особливо складно".

Доповідали головкомандувач Валерій Залужний та командувачі за напрямками – Едуард Москальов, Олександр Cирський.

Четверте питання – фортифікації:

"Нарощування фортифікаційних споруд". Заслухали доповідь премʼєр-міністра Дениса Шмигаля щодо фінансування та міністра оборони щодо термінів виконання завдань.

І п'яте питання на ставці – енергетика:

"Відновлення після російських ударів, фізичний захист енергетики, наші системні кроки. Детальні доповіді. Уряд – Шмигаль, Кубраков. Енергокомпанії – Чернишов, Кудрицький".

Зазначається, що цей опалювальний сезон Україна проходить стабільно.