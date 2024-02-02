Зеленський: В Україну прибули ще дві системи ППО, які "збивають усе"

Президент України Володимир Зеленський у зверненні 2 лютого повідомив, що в Україну прибули ще дві системи протиповітряної оборони, які "збивають усе", повідомляє Українська правда.

Про це говорить звернення Зеленського.

"І головна новина на сьогодні – новина, яку ми всі давно очікували, заради якої ми на різних рівнях місяцями працювали. Результат – в Україну прибули ще дві системи протиповітряної оборони. Всі подробиці, звичайно, не варто говорити публічно. Але системи – які збивають усе. Будемо захищати регіони. Поки систем ще недостатньо для повного захисту України, але працюємо заради цього щодня".

Також Зеленський повідомив, що Україна поступово готує міжнародну роботу наступних тижнів.

Нагадаємо:

Зеленський 2 лютого провів засідання Ставки, де обговорили українське виробництво дронів, снарядів, ситуацію на фронті, енергетику та будівництво фортифікаційних споруд.