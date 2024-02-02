Кулеба закликав ОБСЄ звернути увагу на переслідування нацменшин у РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час переговорів із головою мальтійського МЗС та чинним головою ОБСЄ Ієном Боргом у Києві 2 лютого закликав організацію звернути увагу на переслідування в Росії національних меншин, повідомляє Європейська правда.

Про це Кулеба сказав на брифінгу в МЗС України.

Міністр зазначив, що в дискусіях із мальтійським колегою порушив тему захисту прав нацменшин на території Росії.

"Ідеться не лише про українську меншину. Нещодавні події в Уфі, в Башкортостані вкотре засвідчили, що Росія, як казав класик, – це тюрма народів. Башкири стали на захист активіста, якого Кремль судить за позицію проти війни та підтримку башкирської культури та ідентичності", – зазначив Кулеба.

Йдеться про протести після вироку башкирському активісту Фаілю Алсинову, які тривали у січні цього року.

Голова МЗС наголосив, що Москва активно мобілізує на смерть в Україні саме національні меншини "і цим переслідує саме дві цілі – продовження агресії та по суті проведення у такий спосіб етнічних чисток на власній території".

"У ОБСЄ є інструменти для захисту прав національних меншин, зокрема функціонує інститут верховного комісара з питань національних меншин. Вважаємо, що потрібно впритул зайнятись цією проблематикою", – закликав він.

Міністр також нагадав про указ президента України "про історично населені українцями території Російської Федерації", в якому йдеться "як про українців, так і про інші поневолені Росією народи".

Міністр закордонних справ Мальти Ієн Борг, який у 2024 році є чинним головою ОБСЄ, 2 лютого вперше прибув до України на цій посаді та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.