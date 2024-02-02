WP: Україна повідомила США про майбутнє звільнення Залужного

Адміністрація президента України Володимира Зеленського повідомила у Білий дім про майбутнє звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомили джерела The Washington Post, обізнані з питанням.

Офіційно Білий дім не підтримав, проте і не заперечив стосовно запланованого звільнення генерала Валерія Залужного, заявивши, що це суверенний вибір президента Володимира Зеленського, повідомили джерела.

"Звільнення Залужного, однієї з найпопулярніших фігур в українському суспільстві, може вплинути на моральний стан військ і похитнути довіру західних донорів, оскільки військові України намагаються відбити наступ російських військ. Він (Залужний, — "ДС") і Зеленський мають різні погляди на стратегії подолання невдач на полі бою" , — зазначає видання.

Журналісти також зазначили, що раннє попередження дає Білому дому можливість спонукати Зеленського переглянути ключове рішення щодо звільнення Залужного.

Нагадаємо, у CNN раніше повідомляли, що президент Володимир Зеленський може оголосити про звільнення головнокомандувача Збройними силами України Валерія Залужного уже найближчими днями. Після цього мають призначити нового головкома ЗСУ.