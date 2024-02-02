Close button

WP: Україна повідомила США про майбутнє звільнення Залужного

WP: Україна повідомила США про майбутнє звільнення Залужного
Фото: Facebook

Адміністрація президента України Володимира Зеленського повідомила у Білий дім про майбутнє звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомили джерела The Washington Post, обізнані з питанням.

Офіційно Білий дім не підтримав, проте і не заперечив стосовно запланованого звільнення генерала Валерія Залужного, заявивши, що це суверенний вибір президента Володимира Зеленського, повідомили джерела.

"Звільнення Залужного, однієї з найпопулярніших фігур в українському суспільстві, може вплинути на моральний стан військ і похитнути довіру західних донорів, оскільки військові України намагаються відбити наступ російських військ. Він (Залужний, — "ДС") і Зеленський мають різні погляди на стратегії подолання невдач на полі бою", — зазначає видання.

Журналісти також зазначили, що раннє попередження дає Білому дому можливість спонукати Зеленського переглянути ключове рішення щодо звільнення Залужного.

Нагадаємо, у CNN раніше повідомляли, що президент Володимир Зеленський може оголосити про звільнення головнокомандувача Збройними силами України Валерія Залужного уже найближчими днями. Після цього мають призначити нового головкома ЗСУ.

Новини

Популярні теми форуму

analytics