ЗМІ: Болгарія розпочала передачу своїх бронетранспортерів Україні

Сотня бронетранспортерів, які Болгарія безоплатно надала Україні за рішенням Народних зборів (парламенту), уже переправляються в Україну, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні видання "БГНЕС".

Наприкінці листопада минулого року депутати вирішили ухвалити проєкт закону про ратифікацію угоди між Міністерством внутрішніх справ Республіки Болгарія та Міністерством оборони України про безоплатне надання бронетранспортної техніки.

Ще нещодавно міністр оборони Тодор Тагарєв заявляв, що бронетранспортери ще перебувають у Болгарії, оскільки їх транспортування в Україну обійдеться держбюджету досить дорого.

"Три міністерства працюють разом. Уже зрозуміло, хто їх куди завантажить, куди вони підуть. Це дуже серйозна логістична операція" , — уточнював він, а потім прокоментував, що сума за транспортування велика, але для країни вона все одно буде терпима.

Як повідомлялось, 22 листопада 2023 року Національні збори Болгарії остаточно ухвалили угоду про передачу Україні 100 списаних бронетранспортерів, що належали болгарському Міністерству внутрішніх справ.