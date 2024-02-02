Російські війська атакували Полтавську область, є влучення
Увечері 2 лютого російські війська атакували Полтавщину, є влучання у Миргородському районі, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє голова ОВА Філіп Пронін, Повітряні сили.
"Ворог вчергове атакував Полтавщину. Під час останньої повітряної тривоги в області чули звуки вибухів. За попередньою інформацією є влучання в Миргородському районі. На щастя, постраждалих немає".
Повітряні сили повідомляли, що на Миргород летіла російська ракета.