Байден зробив заяву про військову операцію на Близькому Сході

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Джо Байден заявив про початок військової операції на Близькому Сході у відповідь на нещодавню атаку бази у Йорданії, внаслідок чого загинули троє американських військовослужбовців, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Білий дім.

Американський лідер зазначив, що минулої неділі ці американські солдати були вбиті в Йорданії "безпілотником, запущеним групами бойовиків за підтримки Корпусу вартових ісламської революції (КВІР)".

"Раніше сьогодні (у п'ятницю, - ред.) я був присутній на гідному поверненні (тіл, - ред.) цих відважних американців на авіабазі Дувр, і я розмовляв з кожною з їхніх родин" , - сказав він.

Байден заявив, що за його вказівкою збройні сили США завдали ударів по об'єктах в Іраку та Сирії, які КВІР і пов'язані з ним бойовики "використовують для нападу на американські війська".

"Наша відповідь почалася сьогодні. Це триватиме у часи та місцях, які ми виберемо" , - йдеться в заяві американського президента.

При цьому Байден додав, що Штати не прагнуть до конфлікту на Близькому Сході "або деінде ще у світі".

"Але нехай знають усі ті, хто може заподіяти нам шкоду: якщо ви завдасте шкоди американцю, ми відповімо" , - наголосив він.

Авіаудари США у відповідь на удар по базі в Йорданії

Раніше повідомлялося, що 28 січня американську військову базу "Вежа 22" в Йорданії атакували дрони. За даними Пентагону, внаслідок цієї атаки поранень зазнали понад 40 американських солдатів, ще троє військових загинули.

В Міноборони Штатів зазначили, що до нападу, за попередніми даними, причетне угруповання "Катаїб Хезболла", яке підтримує Іран.

Глава Пентагону Ллойд Остін пригрозив відповіддю за атаку "в зручному місці, у зручний час". А президент США Джо Байден заявив, що відповідальність за цю атаку несе Іран. Американський лідер зазначив, що вже визначився із заходами у відповідь.

Ввечері 2 лютого стало відомо, що іранські об'єкти в Сирії атакували з повітря американські сили. У Центральному командуванні Повітряних військ США заявили про завдання авіаударів в Іраку та Сирії по загону Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) та пов'язаних з ним ополченців - по понад 85 цілям.

Військові США додали, що об'єкти, по яких було завдано ударів, включали: командно-контрольні оперативні центри, розвідувальні центри, сховища ракет і безпілотних літальних апаратів, а також об'єкти логістики та ланцюга постачання боєприпасів груп ополчення та КВІР, які "сприяли нападам на сили США та коаліції".