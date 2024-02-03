ISW: Нестача боєприпасів змусить військових приймати складні рішення

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що нестача боєприпасів може змусити українські війська приймати складні рішення щодо пріоритетності певних ділянок фронту: вибирати де територіальні поразки є найменш руйнівними, повідомляє Українська правда.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

ISW продовжує оцінювати, що нестача артилерійських боєприпасів і затримки в наданні західної безпекової допомоги створюють невизначеність в українських оперативних планах.

Розслідування з відкритих джерел вказують на те, що російські війська користуються дефіцитом боєприпасів в Україні та нездатністю вести достатню контрбатарейну боротьбу.

Так, українська група аналітиків Frontelligence Insight заявила, що російські війська раніше створювали стаціонарні артилерійські вогневі позиції з кінця 2022 до початку 2023 року, коли нестача боєприпасів обмежувала українські можливості контрбатарейної боротьби.

Frontelligence заявила, що російські війська почали концентрувати свою артилерію подібним чином у січні 2024 року, що свідчить про те, що українські війська знову відчувають нестачу артилерійських боєприпасів.

Головне управління розвідки повідомило, що українські війська іноді можуть завдавати ударів по російській артилерії, але загалом їм бракує боєприпасів для ведення ефективного контрбатарейного вогню.

За даними фронтової розвідки, відсутність контрбатарейного вогню з боку українських військ дозволяє російській артилерії значною мірою знищувати населені пункти, що практично унеможливлює оборону населених пунктів українськими силами.

Головне управління розвідки заявило, що багатьом українським безпілотникам не вистачає дальності польоту для ураження численних російських артилерійських установок, розміщених на відстані від 15 до 24 кілометрів від лінії фронту.

Західні та українські офіційні особи нещодавно наголосили на потребі України в артилерійських боєприпасах.

Ключові висновки ISW за 2 лютого: