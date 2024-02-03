У Кривому Розі вводять графіки аварійних відключень світла

Енергетики Кривого Рогу вводять графіки аварійних відключень за алгоритмом, що був минулого року під час блекаутів, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.

"Через 10 хв зупиниться швидкісний трамвай. Частина лікарень, вода, тепло (там, де це можливо) переходять на генератори.

Будуть віялові перебої з електроенергією та зв'язком".

Вілкул нагадав людям, що у місті працюють 213 "Пунктів незламності", де є електрика, тепло та все необхідне.

Нагадаємо:

Станом на 07.00 знеструмлено 7500 абонентів у Металургійному районі Кривого Рогу. Також без електропостачання залишилося дві котельні.