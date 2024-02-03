Знищено ще майже 900 окупантів та десятки одиниць техніки

Втрати Росії у війні в Україні на ранок суботи, 3 лютого, склали 880 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 387 940 військових. Крім того, ЗСУ знищили 10 танків та 15 дронів, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.02.24 орієнтовно склали: