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Знищено ще майже 900 окупантів та десятки одиниць техніки

Знищено ще майже 900 окупантів та десятки одиниць техніки
Фото: wikimedia.org

Втрати Росії у війні в Україні на ранок суботи, 3 лютого, склали 880 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 387 940 військових. Крім того, ЗСУ знищили 10 танків та 15 дронів, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 387940 (+880) осіб ліквідовано;
  • танків - 6341 (+10) од.;
  • бойових броньованих машин - 11805 (+13) од.;
  • артилерійських систем - 9300 (+26) од.;
  • РСЗВ - 979 (+1) од.;
  • засоби ППО - 663 од.;
  • літаків - 332 од.;
  • гелікоптерів - 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7161 (+15) од.;
  • крилаті ракети - 1846 од.;
  • кораблі/катери - 24 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 12352 (+36) од.;
  • спеціальна техніка - 1473 (+3) од.

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