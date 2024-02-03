У Білому домі розкрили деталі авіаударів по семи об'єктах в Іраку та Сирії

США заявляють, що їхні авіаудари у ніч на суботу у відповідь на атаку по базі в Йордані тривали близько 30 хвилин і були спрямовані на три об'єкти в Іраку і чотири в Сирії, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, його цитує Sky News.

"Збройні сили США завдали ударів по більш ніж 85 цілях на семи об'єктах, що використовуються Корпусом вартових ісламської революції Ірану та бойовими угрупуваннями, які вони спонсорують. Три з цих об'єктів розташовані в Іраку. Чотири – в Сирії", – сказав Кірбі.

"У цій операції були задіяні численні літаки, в тому числі бомбардувальники B-1, відправлені зі Сполучених Штатів, які випустили понад 125 високоточних керованих боєприпасів протягом приблизно 30 хвилин", – додав він.

Кірбі нагадав, що цілями атаки були центри командування і управління, а також штабні будівлі і розвідувальні центри, склади ракет і безпілотних літальних апаратів, логістичні об'єкти, об'єкти ланцюга постачання боєприпасів.

"Ці цілі були ретельно відібрані, щоб уникнути жертв серед цивільного населення і на основі чітких, неспростовних доказів того, що вони були пов'язані з нападами на американський персонал в регіоні. Міністерство оборони перебуває на ранніх стадіях оцінки бойових втрат, але ми вважаємо, що удари були успішними", – сказав Кірбі.

Він підкреслив, що США не прагнуть війни з Іраном, і повідомив, що з Тегераном не було жодного контакту з неділі, коли в Йорданії було вбито трьох американських військовослужбовців.

США у ніч на 3 лютого завдали ударів по 85 цілях в Сирії та Іраку у відповідь на нещодавню атаку безпілотника на американську військову базу в Йорданії, в результаті якої загинули троє солдатів.

Раніше ЗМІ повідомили, що Сполучені Штати затвердили плани кількаденної серії ударів, зокрема по іранських військових об'єктах та об'єктах в Іраку і Сирії, у відповідь на атаки на американські цілі, зокрема на базу на півночі Йорданії.