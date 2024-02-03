В Україні вдруге за день оголошено тривогу через зліт носія "Кинджалів" (Оновлено)
Вдень 3 лютого по всій Україні двічі поспіль оголошували тривогу через зліт російських носіїв "Кинджалів", повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють Повітряні сили.
За даними військових, МіГ-31К злетів з аеродрому Моздок.
Українців закликають перебувати в укриттях.
Через 40 хвилин тривогу скасували.
Оновлено: Ще через 35 хвилин, об 12:55, росіяни знову підняли МіГ у Повітря - на цей раз з аеродрому Саласлейка.
Тривога лунала 20 хвилин.