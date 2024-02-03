Атаку на НПЗ у Волгограді "організувала" СБУ - джерело

Пожежа 3 лютого на одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії у Волгограді – результат успішної атаки безпілотників СБУ, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомили співрозмовники УП в спецслужбах

Джерело наголошує, що два безпілотники уразили установку первинної переробки нафти, без якої завод втратить "значну частину виробничої потужності".

"СБУ продовжує системно знищувати інфраструктуру, яку Росія використовує для ведення війни в Україні.

Б’ючи по нафтопереробних заводах, які працюють на російський військово-промисловий комплекс, ми не тільки перерізаємо логістику поставок пального для ворожої техніки, але й скорочуємо наповнення російського бюджету. "Бавовни" на російських НПЗ триватимуть".

Співрозмовник нагадує, що нещодавно безпілотники СБУ також атакували морський термінал в російському Усть-Лузі та нафтопереробний завод в Туапсе.

За інформацією Reuters, ці атаки майже на третину скоротили російський експорт нафтопродуктів.

Передісторія:

У ніч на 3 лютого пожежа сталася в Росії у місті Волгоград - на площі 300 кв.м горіли нафтопродукти.