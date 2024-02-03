ЗМІ: Британія готується до пуску ядерної ракети

Велика Британія готується до першого з 2016 року випробувального пуску ядерної ракети з підводного човна HMS Vanguard, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє The Sun.

Човен може нести до 16 ракет Trident 2 D5, кожна з яких у понад 20 разів вища за потужність бомб, скинутих на Хіросіму та Нагасакі під час Другої світової війни. Максимальна дальність польоту американських ракет Trident становить близько 12 тисяч кілометрів.

Запуск однієї небойової ракети буде здійснено на відстані 90 км від східного узбережжя США. Вона має пройти близько 6 тисяч кілометрів до свого падіння у води Атлантичного океану між Бразилією та Західною Африкою.