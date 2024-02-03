Естонія передала Україні нову партію військової допомоги з Javelin

В Україну надійшов новий пакет допомоги від Естонії, до якого увійшли протитанкові системи Javelin, кулемети, боєприпаси до стрілецької зброї, різна наземна та водна техніка та водолазне спорядження, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомила в суботу пресслужба Міноборони Естонії.

Точна кількість озброєння, час прибуття та місце розташування не розголошують з міркувань безпеки.

"Я радий, що черговий пакет допомоги надійшов в Україну і ним користуються українські захисники", – сказав глава Міноборони Естонії Ханно Певкур.

"Останні події в Європі показують, що надсилання важливих ракет та іншої військової допомоги Україні продовжується у великих масштабах, і цим разом із нашими союзниками ми посилаємо чітке повідомлення Кремлю, що ми продовжуватимемо підтримувати Україну до тих пір, поки настане переможний кінець", – додав Певкур.

Цього тижня міністри оборони Європейського Союзу домовилися виконати свою обіцянку надіслати Україні один мільйон снарядів.

За словами Певкура, Естонія також сприяє виконанню обіцянки додатковими тисячами снарядів.

З 2022 року Естонія надала Україні військову допомогу на суму майже 500 мільйонів євро, або близько 1,4% валового внутрішнього продукту.

Уряд Естонії в грудні схвалив надання довгострокової військової допомоги Україні для захисту від російської агресії на суму 80 млн євро.