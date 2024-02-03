ГУР: У Росії розстріляли пілота Ту-95, який бомбив Україну

Головне управління розвідки повідомило, що у російському Енгельсі розстріляли командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 ― майора Олега Стегачова, повідомляє Українська правда.

За даними української розвідки, пілот 1983 року народження служив на авіабазі "Енгельс" та безпосередньо причетний до завдання ракетних ударів по цивільних об’єктах в Україні та вбивств.

Внаслідок атаки Стегачов зазнав вогнепальних поранень. Наразі розвідка уточнює, чи залишився він живий.

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