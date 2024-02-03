Російська атака по Полтавській області: ворог влучив у зерносховище
Росія в ніч на суботу, 3 лютого, атакувала інфраструктуру у Полтавській області. Ворог поцілив у зерносховище, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить повідомлення голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна.
За його даними, в результаті ворожого влучання пошкоджено заповнене зерносховище. Частину урожаю, який зберігався, втрачено.
"Своїми діями ворог постійно загрожує продовольчій безпеці України. Фахівці ОВА допоможуть власникам правильно оформити документи на відшкодування збитків", - написав він.
Нічна атака "Шахедів"
Нагадаємо, ввечері 2 лютого та у ніч проти 3 лютого російські загарбники знову запустили по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед". У низці областей була оголошена повітряна тривога.
Внаслідок ворожої атаки, зокрема, пролунали вибухи в Полтавській області. Глава ОВА Філіп Пронін заявив, що за попередньою інформацією є влучання в Миргородському районі, і постраждалих немає.
Пізніше вночі війска РФ запустили ще кілька груп "Шахедів" по території України. Кілька разів ворог направляв їх для ударів, зокрема, по місту Кривий Ріг у Дніпропетровській області. У місцевих пабліках писали про звуки вибухів, та звучали припущення, що це є результатом роботи систем протиповітряної оборони.