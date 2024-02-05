Санкції ЄС до річниці вторгнення стануть найслабшими – журналіст

Європейський союз готує новий санкційний пакет до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Але цей пакет, як очікується, стане найслабшим з тих, які запроваджував ЄС проти РФ з початку війни.﻿ Про це заявив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

За даними журналіста, наступний пакет санкцій ЄС щодо Росії складатиметься лише із заборони на видачу віз та заморожування активів для близько 250 фізичних та юридичних осіб.

"Щоб збігтися з другою річницею повномасштабного вторгнення РФ в Україну це буде найслабший і найменш амбітний пакет на сьогоднішній день" , - підсумував Йозвяк.

13-й пакет санкцій проти РФ

Європейський союз ще в січні розпочав обговорення нового пакету санкцій, який він має намір затвердити до 24 лютого 2024 року.

Можливі санкції обговорювалися 18 січня на зустрічі послів ЄС, де держави-члени сперечалися про те, як найкраще підтримати Київ у довгостроковій перспективі.

Згідно з даними Politico, що під час обговорень пропонувалося, щоб під санкції потрапила російська алюмінієва продукція. А Чехія хотіла включити в санкційний пакет обмеження на пересування Шенгенською зоною для російських дипломатів.