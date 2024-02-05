Зеленський вперше публічно заявив, що розмірковує про відставку Залужного

Президент Володимир Зеленський заявив, що "розмірковує" над заміною головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, а також перезавантаження напрямку керівництва країною.﻿﻿ Про це Зеленський сказав в інтерв'ю італійському телеканалу Rai1, повідомляє Українська правда.

Зеленського попросили прокоментувати повідомлення ЗМІ про можливу відставку Залужного.

"Коли ми говоримо про це, я маю на увазі ротацію цілої низки державних лідерів, не тільки в одному секторі, такому як військовий. Я розмірковую над цією заміною (Залужного – ред.), але не можна сказати, що тут ми замінили одну людину" , – сказав президент.