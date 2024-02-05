Зеленський визнав патову ситуацію на фронті: Це факт

Президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація фронті зайшла у глухий кут через затримки з постачанням військової техніки.﻿ Про це Зеленський сказав в інтерв'ю італійському телеканалу Rai1, повідомляє Українська правда.

За словами президента, "що стосується війни на землі, то тут патова ситуація, це факт", тому що "були затримки з технікою, а затримки означають помилки".

"Ми воюємо проти терористів, які мають одну з найбільших армій у світі, боєприпасів недостатньо, нам потрібні сучасні технічні засоби" , – заявив він.

При цьому він зазначив, що військово-морська операція "принесла позитивні результати".

"Росія втратила багато кораблів, а в Чорному морі нам вдалося побудувати зерновий коридор, так що ця прагматична частина операції з впливом на економіку була проведена позитивно" , - підкреслив президент.

Він також заявив, що російська армія не здатна значно просунутися вперед, її вдалося зупинити.