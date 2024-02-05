Зеленський: У разі зменшення допомоги від США буде новий геополітичний розклад

Президент України Володимир Зеленський заявив про сподівання на подальшу підтримку США і попередив, що в разі її зменшення "буде новий геополітичний розклад".﻿﻿ Про це Зеленський сказав в інтерв'ю італійському телеканалу Tg1, повідомляє Українська правда.

"Я хочу вірити і сподіватися, що якщо в Сполучених Штатах відбудуться зміни, то лінія (підтримки України – ред.) залишиться такою самою" , – сказав президент.

Так Зеленський відповів на запитання про можливість обрання Дональда Трампа президентом США.