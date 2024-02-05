Зеленський: У разі зменшення допомоги від США буде новий геополітичний розклад
Президент України Володимир Зеленський заявив про сподівання на подальшу підтримку США і попередив, що в разі її зменшення "буде новий геополітичний розклад". Про це Зеленський сказав в інтерв'ю італійському телеканалу Tg1, повідомляє Українська правда.
"Я хочу вірити і сподіватися, що якщо в Сполучених Штатах відбудуться зміни, то лінія (підтримки України – ред.) залишиться такою самою", – сказав президент.
Так Зеленський відповів на запитання про можливість обрання Дональда Трампа президентом США.
"У Республіканській партії є радикальні голоси, але також багато людей, які підтримують Україну. Вирішує народ Сполучених Штатів, але якщо вони мають намір зменшити допомогу Україні, то буде новий геополітичний розклад. Путін прорве нашу оборону, він піде вперед і так просто не зупиниться", – зазначив Зеленський.