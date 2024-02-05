У Палаті представників США виступили проти допомоги Ізраїлю

Правління Комітету Палати представників США проти великого пакета допомоги Ізраїлю, оскільки це може призвести до кризи.﻿ Про це йдеться на сторінці Кокуса Свободи у соцмережі X (Twitter), пише Владислав Прийменко, РБК-Україна.

Зазначається, що Байден подається передбачуваному тиску з метою запропонувати ще більший, але тепер неоплачений пакет допомоги Ізраїлю.

"Коли у нашої країни щомісячний дефіцит у 200 млрд доларів і державний борг у 34 трлн доларів, Америка не повинна і не зобов'язана позичати для підтримки Ізраїлю. Особливу тривогу викликає те, що оскільки нам доведеться позичати, ми одночасно оподатковуємо і займаємо гроші для фінансування ХАМАС, а також фінансуємо всю політику Джо Байдена, яка ставить під загрозу американський народ, таку, як її безпрецедентну прикордонну кризу" , - написано в заяві.