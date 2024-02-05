У Сенаті США представили новий законопроєкт про фінансування допомоги Україні
У Сенаті США опублікували новий законопроєкт щодо додаткового фінансування, який об'єднує виділення коштів на допомогу Україні, Ізраїлю та на зміцнення південного кордону США, пише Константин Широкун, РБК-Україна.
Згідно з текстом законопроєкту, загальна сума коштів, що виділяються, становить 118 млрд доларів, з них на допомогу Україні передбачено 60 млрд доларів, ще близько 14 млрд доларів – для підтримки Ізраїлю.
Передбачається, що з пакета допомоги Україні близько 20 млрд доларів буде направлено на заміщення складів у самих Штатах, і близько 14 млрд доларів підуть на закупівлю нової зброї в американських компаній для ЗСУ.
Президент США у спеціальному зверненні закликав ухвалити новий законопроєкт і пообіцяв у разі прийняття підписати його у найкоротші терміни.
"Двопартійна угода про національну безпеку дозволить Сполученим Штатам продовжувати нашу життєво важливу роботу разом із партнерами по всьому світу, відстоюючи свободу України та підтримуючи її здатність захистити себе від агресії Росії. Як я вже говорив раніше, якщо ми не зупинимо прагнення (диктатора РФ Володимира - ред.) Путіна до влади та контролю над Україною, він не обмежиться лише Україною, і витрати для Америки зростуть", - заявив Байден.