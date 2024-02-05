У Сенаті США представили новий законопроєкт про фінансування допомоги Україні

У Сенаті США опублікували новий законопроєкт щодо додаткового фінансування, який об'єднує виділення коштів на допомогу Україні, Ізраїлю та на зміцнення південного кордону США, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Згідно з текстом законопроєкту, загальна сума коштів, що виділяються, становить 118 млрд доларів, з них на допомогу Україні передбачено 60 млрд доларів, ще близько 14 млрд доларів – для підтримки Ізраїлю.

Передбачається, що з пакета допомоги Україні близько 20 млрд доларів буде направлено на заміщення складів у самих Штатах, і близько 14 млрд доларів підуть на закупівлю нової зброї в американських компаній для ЗСУ.

Президент США у спеціальному зверненні закликав ухвалити новий законопроєкт і пообіцяв у разі прийняття підписати його у найкоротші терміни.