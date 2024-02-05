Курс валют НБУ на 5 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 5 лютого 2024 року

Курс долара порівняно з 4 лютого знизився до рівня 37.57 за 1 долар.

Курс євро сягнув рівня 40.88 за 1 євро.

Курс рубля знизився до рівня 4.13 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів зріс на 26 коп. до 47.92 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс до рівня 43,90 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс на 10 коп. до 9.48 за 1 польський злотий.