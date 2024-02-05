Курс валют НБУ на 5 лютого
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 5 лютого 2024 року
Курс долара порівняно з 4 лютого знизився до рівня 37.57 за 1 долар.
Курс євро сягнув рівня 40.88 за 1 євро.
Курс рубля знизився до рівня 4.13 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів зріс на 26 коп. до 47.92 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка зріс до рівня 43,90 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого зріс на 10 коп. до 9.48 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|37.569 800
|EUR
|Євро
|40.879 700
|RUB
|Рубль
|0.413 160
|GBP
|Фунт стерлінгів
|47,924 000
|CHF
|Швейцарський франк
|43.895 100
|PLN
|Польський злотий
|9.476 600