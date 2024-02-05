У Нацбанку пояснили падіння курсу долара у січні

У січні 2024 року ситуація на валютному ринку України поступово поліпшувалася на тлі згасання ефектів від значних бюджетних видатків наприкінці року.﻿ Про це сказав заступник голови НБУ Юрій Гелетій, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За його словами, якщо в першій половині січня щоденний обсяг інтервенцій, хоч і дещо зменшився порівняно з грудневими значеннями, але залишався значним - на рівні 150 млн доларів, то у другій половині місяця він знизився до 80 млн доларів. Обмінний курс відреагував на поліпшення балансу попиту та пропозиції – з початку року він зміцнився на 1,2%.

Наявний обсяг міжнародних резервів дає змогу НБУ забезпечувати курсову стійкість і надалі, сказав Гелетій під час зустрічі правління НБУ з керівниками 30 найбільших банків.

Крім того, голова НБУ Андрій Пишний зазначив, що головні припущення базового сценарію оновленого макропрогнозу НБУ - зменшення безпекових ризиків з 2025 року та збереження достатнього обсягу міжнародного фінансування.