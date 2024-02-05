У Нацбанку пояснили падіння курсу долара у січні
У січні 2024 року ситуація на валютному ринку України поступово поліпшувалася на тлі згасання ефектів від значних бюджетних видатків наприкінці року. Про це сказав заступник голови НБУ Юрій Гелетій, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
За його словами, якщо в першій половині січня щоденний обсяг інтервенцій, хоч і дещо зменшився порівняно з грудневими значеннями, але залишався значним - на рівні 150 млн доларів, то у другій половині місяця він знизився до 80 млн доларів. Обмінний курс відреагував на поліпшення балансу попиту та пропозиції – з початку року він зміцнився на 1,2%.
Наявний обсяг міжнародних резервів дає змогу НБУ забезпечувати курсову стійкість і надалі, сказав Гелетій під час зустрічі правління НБУ з керівниками 30 найбільших банків.
Крім того, голова НБУ Андрій Пишний зазначив, що головні припущення базового сценарію оновленого макропрогнозу НБУ - зменшення безпекових ризиків з 2025 року та збереження достатнього обсягу міжнародного фінансування.
"Україна прожила вже місяць в умовах порушення ритмічності міжнародної допомоги завдяки сформованим внутрішнім ресурсам. Нам вдалося втримати ситуацію під контролем та уникнути емісійного фінансування бюджету. Ми і надалі робитимемо все можливе для збереження макрофінансової стійкості. Водночас, доки війна триватиме, зберігатиметься потреба в міжнародній допомозі", - сказав Пишний.