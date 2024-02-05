РФ за добу втратила 800 військових та 18 артисистем – Генштаб

За минулу добу Росія втратила в Україні приблизно 810 своїх військових, 5 танків, 18 артилерійських систем та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 05.02.24 орієнтовно склали: