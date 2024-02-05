РФ за добу втратила 800 військових та 18 артисистем – Генштаб
За минулу добу Росія втратила в Україні приблизно 810 своїх військових, 5 танків, 18 артилерійських систем та іншу військову техніку.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 05.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 389 560 (+810) осіб,
- танків − 6 348 (+5) од,
- бойових броньованих машин − 11 822 (+4) од,
- артилерійських систем − 9 349 (+18) од,
- РСЗВ − 979 (+0) од,
- засобів ППО − 664 (+1) од,
- літаків − 332 (+0) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 173 (+0) од,
- крилатих ракет − 1 848 (+0) од,
- кораблів/катерів − 24 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 12 412 (+19) од,
- спеціальної техніки − 1 486 (+7) од.