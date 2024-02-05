"Яндекс" оголосив про продаж російського підрозділу компанії

Нідерландська компанія Yandex N.V. продала російський "Яндекс" за 475 мільярдів рублів (5,2 млрд доларів) консорціуму приватних інвесторів і менеджерів компанії, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що новою головною компанією стане зареєстрована в Калінінградській області "Міжнародна компанія акціонерне товариство "Яндекс".

Згідно з релізом, основним власником стане "Консорціум.Перший", що складається з 50 осіб. Повідомляється, що серед них не буде осіб під санкціями США, ЄС, Великої Британії або Швейцарії.

Нідерландська Yandex N.V. "збереже за собою портфель міжнародних підприємств та інших неросійських активів", йдеться у заяві. Засновник компанії Аркадій Волож після поділу компанії продовжить самостійно розвивати за кордоном низку бізнесів "Яндекса", пише Meduza.

Як зазначає The Bell, у релізі названо оцінку компанії - 475 млрд рублів з урахуванням обов'язкової 50%-вої знижки, встановленої російським урядом для іноземних інвесторів, які залишають країну. Приблизно тільки половину суми буде виплачено грошима, решту - акціями Yandex N.V.

Компанія вказала, що "Консорціум.Перший" являє собою консорціум покупців, до якого увійшли чотири фінансові інвестори:

Фонд менеджерів, який належатиме топ-менеджерам російського "Яндекса" (у перспективі склад учасників може бути розширено приблизно до 50 осіб);

Комбінований ЗПІФ "Лукойлу" "Аргонавт";

Infinity Management" Олександра Чачави (відомий як несподіваний покупець My.Games, ігрового бізнесу VK);

"IT.Elaboration" широко невідомого Павла Прасса (гендиректор ВАТ "Спеціалізований депозитарій Інфінітум");

"Меридіан-Сервіс" колишнього топ-менеджера "Газпрому", а після - підприємця та інвестора Олександра Рязанова.

"Серед оголошених покупців точно не буде названо жодного санкційного бізнесмена" , - пише The Bell із посиланням на джерела.

Це потрібно для того, щоб угоду могли схвалити іноземні директори та акціонери "Яндекса". Частина оголошених покупців можуть виступати посередниками, стверджували співрозмовники.

Головними претендентами на участь у консорціумі з купівлі контролю в "Яндексі" джерела The Bell і Meduza раніше називали російського олігарха, засновника "Інтерроса" Володимира Потаніна, співвласника "Лукойла" Вагіта Алекперова і засновника Kismet Capital Group Івана Тавріна, а також групу ВТБ (структурує всю угоду), засновника Faberlic і депутата Держдуми від партії "Нові люди" Олексія Нечаєва, пенсійний фонд "Газфонд" і главу РФПІ Кирила Дмитрієва.

Частина інвесторів в угоді може представляти інтереси мільярдера і друга Володимира Путіна Юрія Ковальчука, стверджували джерела видань.