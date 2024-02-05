Зеленський вніс у Раду продовження воєнного стану та мобілізації

Президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді продовжити термін дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Відповідні законопроєкти №10456 та №10457 зареєстровані на сайті ВРУ, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Зауважмо, що як і воєнний стан, так і мобілізація наразі діють в Україні щонайменше до 14 лютого 2024 року. Але, цей правовий режим, як пропонує глава держави, продовжать ще на 90 днів. Відповідно до 14 травня 2024 року.

Як цей процес відбувається

Спочатку президент України підписує два укази, потім їх подають на затвердження до Верховної Ради. Після чого їх розглядає Комітету з питань оборони, а вже потім голосування в залі (необхідна мінімальна кількість голосів - 226+). В підсумку президент підписує закони про затвердження свого указу.

Додамо, що з початком повномасштабної агресії РФ воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжували вже неодноразово. І це вже буде вже десяте таке голосування парламенту з початку великої війни.