США авіаударами знищили або пошкодили 84 з 85 іранських цілей в Іраку та Сирії – CNN

Сполучені Штати знищили або пошкодили 84 з 85 цілей в Сирії та Іраку під час серії авіаударів, яких вони завдали у п'ятницю у відповідь на загибель американських військових на базі в Йорданії. Про це пише CNN з посиланням на двох анонімних представників Міноборони США, повідомляє Європейська правда.

За словами співрозмовників з Пентагону, всі, крім однієї з 85 цілей, були "знищені або функціонально пошкоджені".

Повний аналіз після ударів все ще триває, але один із посадовців заявив CNN, що немає жодних ознак того, що під час операції загинули члени іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

Президент США Джо Байден заявив журналістам, які подорожували з ним до штату Невада в неділю, що ці удари спрямовані на стримування та підрив діяльності бойовиків у регіоні.

Це був перший випадок, коли Сполучені Штати завдали ударів одночасно в обох країнах. До списку цілей входили центри управління, розвідувальні центри, склади ракет, ракетні установки, склади для зберігання безпілотників тощо.