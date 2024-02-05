Державні компанії будуть перераховувати 80% прибутку до бюджету – Мінекономіки

Уряд визначив рівень дивідендів, які перерахують до бюджету акціонерні товариства з державною часткою. Про це заявили у Мінекономіки, повідомляє Економічна правда.

"Базовий норматив відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів для підприємств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, має складати 80% від результатів господарської діяльності у 2023 році. Це також стосується господарських підприємств, 50% і більше акцій яких належить підприємствам зі 100% часткою держави, зокрема дочірніх підприємств" , – зазначили у відомстві.

Також уряд встановив такі нормативи відрахувань:

для акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" на рівні 95%;

для АТ "Державний ощадний банк України" та ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" - 30%;

для ПАТ "Укрнафта" - 30% за умови, що 50% прибутку спрямують на капітальні інвестиції, затверджені урядом у фінплані компанії на 2024 рік;

для ПрАТ "УДП" (Українське Дунайське пароплавство) - 30 %, за умови спрямування 50% прибутку на оновлення флоту та розвиток виробничих потужностей Кілійського суднобудівельно-судноремонтного заводу;

для АТ "Укрзалізниця" встановлений норматив 50%, за умови що 30% прибутку спрямують на фінансування капітальних інвестицій, затверджених у консолідованому фінансовому плані на 2024 рік, реконструкцію критичної залізничної інфраструктури та оновлення рухомого складу.

У Держбюджеті на 2024 рік заплановані надходження частини чистого прибутку та дивідендів від підприємств у державній власності в розмірі понад 66 млрд грн. Ці гроші дозволять профінансувати потреби держави, зокрема і оборону, зазначив заступник міністра економіки Олексій Соболев.