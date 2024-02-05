У Зеленського заперечили його слова про "патову ситуацію" на фронті

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу RAI не говорив про "патову" ситуацію на фронті. Коментуючи сухопутну частину операцій, зокрема, контрнаступ на півдні він описав це як "стагнацію".﻿ Про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров, пише Мілан Лєліч, РБК-Україна.

"В інтерв’ю президента України італійському телеканалу RAI не йшлося про начебто "патову" ситуацію на фронті. Говорячи про підсумки літніх дій, Володимир Зеленський заявив, що їхня морська частина дала позитивний результат: Україна змогла відновити незалежний "зерновий коридор", а от сухопутна частина операцій завершилася стагнацією. Ідеться конкретно про контрнаступальні дії на півдні" , - зазначив Никифоров.

Тож він наголосив, що це не дає права описувати загалом ситуацію на фронті як "патову".

"Україна продовжить деокупацію своїх територій. У майбутньому закликаємо уважніше добирати слова, щоб не підтримувати деструктивні наративи" , - сказав Никифоров.

Також він надав оригінал відповіді президента України в інтерв'ю телеканалу RAI: