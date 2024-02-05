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У Зеленського заперечили його слова про "патову ситуацію" на фронті

У Зеленського заперечили його слова про "патову ситуацію" на фронті
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу RAI не говорив про "патову" ситуацію на фронті. Коментуючи сухопутну частину операцій, зокрема, контрнаступ на півдні він описав це як "стагнацію".﻿ Про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров, пише Мілан Лєліч, РБК-Україна.

"В інтерв’ю президента України італійському телеканалу RAI не йшлося про начебто "патову" ситуацію на фронті. Говорячи про підсумки літніх дій, Володимир Зеленський заявив, що їхня морська частина дала позитивний результат: Україна змогла відновити незалежний "зерновий коридор", а от сухопутна частина операцій завершилася стагнацією. Ідеться конкретно про контрнаступальні дії на півдні", - зазначив Никифоров.

Тож він наголосив, що це не дає права описувати загалом ситуацію на фронті як "патову".

"Україна продовжить деокупацію своїх територій. У майбутньому закликаємо уважніше добирати слова, щоб не підтримувати деструктивні наративи", - сказав Никифоров.

Також він надав оригінал відповіді президента України в інтерв'ю телеканалу RAI:

"Я б сказав так: морська частина операції дала позитивний ефект - ми витиснули їхні кораблі, Росія втратила багато кораблів, а головне, вона втратила вплив у ЧМ, і ми вибудували "зерновий коридор", незалежний від Росії. Тому ця частина, прагматична частина операції, яка впливала на економіку, на бюджет України, - ми її провели позитивно. Що стосується сухопутної лінії, ви праві і там стагнація. І це факт, тому що не вистачило дечого. Іноді ти думаєш, що ось ця дата, ось підуть уперед. Я вважаю, що з точки зору кількості відповідної амуніції були затримки. А затримки - це і є прорахунок. Але, чесно кажучи, ми ж не боремося просто з терористичною організацією - ми боремося з терористами, які є однією з найбільших армій у світі".

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