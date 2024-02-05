Франція викликає посла РФ через загибель волонтерів на Херсонщині – BFMTV

Посол Росії у Франції Алексєй Мєшков буде викликаний цього понеділка, 5 лютого, до Міністерства закордонних справ Франції. Про це йдеться в повідомленні каналу BFMTV, який посилається на дипломатичне джерело, повідомляє Європейська правда.

Послу мають заявити про засудження російських ударів, в результаті яких минулого тижня загинули двоє французьких гуманітарних працівників в Україні.

Париж "також засудить відновлення дезінформації, спрямованої проти Франції", додало те ж джерело, через кілька днів після того, як Міністерство збройних сил виявило "скоординований маневр Росії" з розповсюдження неправдивої інформації, що стосується Франції.

Напруженість у відносинах між Францією і Росією останнім часом зросла, коли Москва звинуватила Францію у "мілітаристському божевіллі" після оголошень про нові поставки зброї Києву.

Франція також очікує, що стане мішенню для нової хвилі російської дезінформації, в той час, як в лютому очікується візит президента Емманюеля Макрона в Україну.