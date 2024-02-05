Бізнес стурбований розгортанням мобільних постів ТЦК на кордоні – асоціація

Правоохоронні органи й територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати) почали розгортати мобільні пости перед пунктами пропуску через державний кордон України. Про це йдеться в пресрелізі Європейської Бізнес Асоціації щодо ситуації з мобілізацією, повідомляє ЛігаБізнес.

"Співробітники здійснюють перевірки документів у водіїв вантажних транспортних засобів, які здійснюють перевезення через держкордон, а також видачу повісток з наказом з’явитися до ТЦК і СП для уточнення облікових даних.

Це призводить до утворення додаткових черг на державному кордоні, паніки серед працівників компанії, які уповноважені на здійснення відповідних перевезень. Адже навіть якщо водій є заброньованим зараз, перед перебронюванням працівник може бути кілька днів/тижнів не на броні" , – йдеться в повідомленні ЄБА, яка є одним з найвпливовіших і найбільших об’єднань бізнесу в Україні.

Така ситуація ускладнює логістику для бізнесу, наслідком якої, на думку ЄБА, може стати втрата довіри від міжнародних замовників, розірвання контрактів, втрата замовлень, звільнення працівників і навіть зупинка виробничої діяльності компаній.

Асоціація також звернулась до Верховної Ради й міністерки економіки Юлії Свириденко звернути увагу на перестороги бізнесу в контексті мобілізаційного законодавства і не ухвалювати законопроєкт №10449 у чинній редакції без доопрацювань.

У пресрелізі згадуються два моменти, до яких у бізнесу є претензії, – вручення дистанційних повісток і накладення обмежень у судовому порядку.

"По-перше, судова система і так є вкрай перезавантаженою і якщо додати в суди розгляд і цих справ, то питання швидкості винесення судових рішень можуть стати ще більш серйозними. По-друге, зараз країна потребує великої роботи в контексті налагодження роботи з верховенством права – тож важливо аби й у таких справах верховенство права мало місце" , – повідомила ЄБА.

І по-третє, ЄБА просить продумати можливість додаткового інструмента бронювання працівників.