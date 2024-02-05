У Грузії заявили, що затримали вибухівку з України, яке везли до РФ

Служба безпеки Грузії повідомила, що затримала вантаж з вибуховими пристроями, які нібито везли з Одеси, частину з них мали доправити до Воронежа, повідомляє Українська правда.

Служба безпеки Грузії повідомляє, що затримала вантаж із шістьма вибуховими пристроями.

За даними спецслужби, вибухівку привезли з Одеси, через Румунію, Болгарію та Туреччину до Грузії 19 січня через пункт пропуску "Сарфі" на мікроавтобусі, власником якого є громадянин України.

Спецслужба вважає, що її планувалося вивезти до Росії, а саме в у Воронеж, через КПП "Дар'ял".

"Пізніше на прохання замовника рішення було змінено і фігуранти намагалися вивезти за межі країни із зазначеного пункту один із контейнерів, у якому були розміщені три вибухові пристрої. А другий контейнер з трьома вибуховими пристроями залишили в Тбілісі" , – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що процес зупинили в момент, коли вибухівка мала перетнути грузино-російський кордон.

Спецслужба вважає, що до ввезення зазначених вибухових пристроїв на територію Грузії, їх переміщення по всій території причетні 7 осіб з Грузії, 3 з України та 2 з Вірменії.

Процес, за даними спецслужби, організував громадянин України, кандидат у депутати Київської районної Одеської районної ради у 2020 році від партії "Слуга народу" Андрій Шарашидзе, який родом з міста Батумі.

Слідство вважає, що про закладену вибухівку знав тільки Шарашидзе. Повідомляється, що він активно відстежував переміщення вибухових пристроїв з-за меж Грузії.

"Встановлено, що вибухові пристрої містять пластичну вибухівку військового призначення С-4, яка активується за допомогою електродетонатора та спеціального таймера. Загальна вага вибухової речовини сягає 14 кілограмів. Також у контейнери помістили 6 одиниць детонаторів та 6 одиниць спеціальних ключів. У всіх шести окремих ящиках вибухового пристрою було встановлено однакову кількість електронних таймерів спрацьовування, в яких уже був запрограмований час спрацьовування.