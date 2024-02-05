В Авдіївці немає вуличних боїв – Барабаш

В Авдіївці на Донеччині вуличних боїв немає, російські окупанти зайшли у декілька будинків дачного масиву поблизу міста. Про це заявив очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, повідомляє Громадське радіо.

"Щодо просувань у місті та вуличних боїв в Авдіївці я інформацію не підтверджую. Те, що вони зайшли в дачний масив, який біля міста — так. Але це не є міською забудовою, це не вулиці міста" , — заявив Барабаш.

Нагадаємо, напередодні журналіст Юрій Бутусов заявив, що російські окупанти просунулись у зону забудови Авдіївки Донецької області і у місті тривають вуличні бої.